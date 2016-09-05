Российский президент Владимир Путин заявил, что единственным способом решения конфликта в Донбассе является "нормандский формат".

Путин не стал говорить о том, хороший это вариант или плохой, подчеркнув, что он единственный. Именно поэтому Россия будет поддерживать этот формат. Об этом президент сообщил на пресс-конференции по итогам саммита G20, который проходил в китайском городе Ханчжоу, передает РИА Новости.

Ранее президент заявил, что сегодняшняя стоимость нефти на мировом рынке Россию полностью устраивает, однако эта цена не справедлива. Путин подчеркнул, что цены на нефть могли бы быть и повыше, но угрозы экономике России, бюджет которой сверстан из расчета цены в $40 за баррель, нет.