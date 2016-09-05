Премьер-министр Великобритании на встрече с российским президентом ясно дала понять, что возврата к прежним отношениям стран уже не будет. Путин пытался «перезагрузить» отношения с Британией, но не получилось.

Тереза Мэй сказала Путину, что возврата экономических отношений между Великобританией и Россией в прежнее русло не будет - имелось ввиду то, что в настоящее время Британия не готова начать обсуждение отмены антироссийских санкций. А вот обсуждать «сирийский вопрос» для Британии оказалось намного важнее. Журналисты отметили, что Мэй открыто «надавила» на российского президента, раскритиковав нашу политику в Сирии, оперируя понятием «интервенция Кремля». Однако, как отметили специалисты, Путин свою тональность нисколько не изменил, сохранив возможность дальнейшего обсуждения многих вопросов, консенсуса по которым между Россией и Британией давно нет - это не только сирийская тема, но и «аннексия Крыма», и убийство российского разведчика Александра Литвиненко.