Екатеринбург отметил День народов Среднего Урала

4 сентября в Свердловской области прошло празднование Дня народов Среднего Урала. Праздник прошел в екатеринбургском парке семейного отдыха «Таганская слобода». Его гостями стали губернатор Евгений Куйвашев, министр культуры региона Павел Креков, министр физической культуры, спорта и молодежной политики Леонид Рапопорт.



Единства, дружбы и успехов в работе на благо родного края, вне зависимости от национальности, пожелал участникам празднования Дня народов Среднего Урала Евгений Куйвашев. Он подчеркнул, что Свердловская область стала одной из первых в стране, где появился такой масштабный культурный проект в области национальной политики, ведь на Среднем Урале в мире и согласии проживают люди более чем 160 национальностей, сообщает департамент информационной политики губернатора.



«Национально-культурные объединения вносят весомый вклад в гармонизацию межнациональных отношений, повышение культуры толерантности, воспитание взаимного уважения в обществе к традициям и обычаям разных народов. Эта деятельность служит мощной поддержкой курса Президента Российской Федерации Владимира Путина по укреплению независимости страны», – сказал Евгений Куйвашев.



В этом году в парке семейного отдыха «Таганская слобода» впервые одновременно развернулись 26 этнодеревень. Каждое из национальных подворий внесло свой неповторимый колорит. Гостей встречали песнями, танцами, искусными костюмами, обрядами и, конечно же, широко накрытыми столами, где можно было продегустировать самые вкусные блюда национальных кухонь. Также в рамках праздника прошла Спартакиада народов Урала, организованная Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области совместно с Ассоциацией национально-культурных объединений. В спартакиаде приняли участие более 400 спортсменов-любителей.



Неслучайно такое событие собрало немало гостей, среди которых председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина, депутаты Заксобрания Свердловской области Анатолий Никифоров, Валерий Савельев, Сергей Чепиков, Андрей Альшевских, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Аркадий Чернецкий, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.



«Сегодняшний праздник – праздник общего дома, великой России. То, что губернатором утвержден День народов Среднего Урала, это принципиальнейшая идеологическая позиция. Мы, представители профсоюзов, постоянно на предприятиях и в организациях встречаем людей, которые переезжают к нам в Свердловскую область из других регионов и стран СНГ. И поэтому вопросы «белых зарплат», вхождения в трудовые отношения, охраны труда, правильно оформленных трудовых отношений – это очень важно. И мы принимаем в профсоюзы и работников, которые приезжают из других стран. Проблема в том, что многие из приезжих устраиваются в небольшие организации с «серыми зарплатами», там нет профсоюзных организаций. Поэтому мы взаимодействуем с диаспорами и информируем наших гостей, приглашаем к нам за консультациями о трудовых отношениях. Нам важно, чтобы наши гости стали полноценными жителями нашей области и гражданами нашей страны», – сообщил Андрей Ветлужских.



Впечатлениями о празднике поделился Евгений Куйвашев.



«Впечатления самые приятные. Порадовало, что наши национально-культурные автономии представили свою культуру, обычаи, ремесла, кухню. Это очень познавательно и очень нужно в деле мирного сосуществования. Мы рады, что сегодня мы видим такое беззаветное, честное отношение друг к другу, мне кажется, чем больше таких мероприятий, тем вероятнее, что у нас, на Среднем Урале, никогда не будет национальных конфликтов», – отметил Евгений Куйвашев.



Представители национальных диаспор поблагодарили областные власти за сотрудничество.



«Благодарю региональное правительство, за совместную организацию и проведение сегодняшнего мероприятия. Это, безусловно, знаковое событие. Мы все понимаем, что мир и гармонизация в Свердловской области зависят от плодотворной работы органов власти и национально-культурных объединений», – отметил председатель Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев.



Напомним, в Свердловской области утверждена и действует комплексная программа «Укрепление единства нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области». На ее реализацию на 2014-2016 годы из средств областного и федерального бюджетов предусмотрено 78,2 миллиона рублей, из них средства, полученные национально-культурными объединениями, – 10,6 млн рублей. Кроме того, национально-культурным объединениям из областного бюджета предоставляются гранты и субсидии на реализацию мероприятий и проектов в сфере культуры, образования, спорта и молодежной политики. В 2016 году такую поддержку получили 13 организаций.



Отметим, в нашем регионе мероприятия, посвященные празднованию Дня народов Среднего Урала, проводятся ежегодно, а в этом году они прошли в четырнадцатый раз.