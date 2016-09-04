Путин встретится с Обамой на саммите 5 сентября

О возможных контактах Владимира Путина и Барака Обамы стало известно 31 августа, когда помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о том, что лидерам двух стран необходимо поговорить с глазу на глаз.

Основной вопрос, «камень преткновения» - это сирийское урегулирование. Проблема деликатная, обсуждаемая давно и безуспешно, поэтому требует приватной беседы. Операция турецких ВС в Алеппо даст ситуации новое развитие. По мнению политиков, Путин на встрече со своим американским коллегой намерен поднять вопрос о так называемой "умеренной оппозиции", - пора определиться, кого обе страны называют террористами, а кого – оппозицией, пишет "КоммерсантЪ".