Оглашен состав украинской группы, которая поедет в Москву арестовывать Шойгу

Бывший главарь националистического батальона "Азов" Семен Семенченко огласил сегодня состав группы от Незалежной, которая отправится в Россию для задержания министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Украинские националисты проводят акцию под стенами Генпрокуратуры Украины, требуя выпустить из тюрем своих подельников, арестованных за убийства и изнасилования. В ходе митинга Семенченко заявил: "Думаю, что группа, которая отправится задерживать Шойгу, будет состоять примерно из следующих лиц: прокурор АТО Кулик и прокурор генпрокуратуры Сус. Они поедут в Россию на элитных внедорожниках, записанных на своих бабушек".

Также Семенченко назвал судью Чауса, а от главного военного прокурора Незалежной группе, по его заявлению, нужно взять тепловизор, сообщает РЕН-ТВ.

Украинские власти не оставляют попыток привлечь к уголовной ответственности министра обороны РФ Сергея Шойгу. Глава военного ведомства оказался в числе восемнадцати высокопоставленных российских чиновников, ордер на арест которых выдал суд в Киеве.

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