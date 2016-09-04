Названа дата встречи Путина и Обамы

В воскресенье, 4 сентября, стало известно, когда состоится встреча президента России Владимира Путина и главы США Барака Обамы.

Дату назвал сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который отметил, что, вероятнее всего, Путин и Обама увидятся в понедельник, 5 сентября, "на полях" саммита G20. Песков добавил, что исключать встречу политиков сегодня в рамках разнообразных мероприятий также нельзя, передает РИА "Новости".

Ранее сегодня Владимир Путин в ходе первого заседания лидеров "Большой двадцатки" рассказал об экономической ситуации в России.

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