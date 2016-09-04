СМИ уже не впервые отправляют в отставку главу МЧС Владимира Пучкова. В июле об этом писали «Аргументы недели». Теперь свою версию причин принятия кадрового решения называет «Новая газета».

По информации источников НГ, главу Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова отстранят от должности по ряду инцидентов в ведомстве, а именно: за систематическое занижение площадей лесных пожаров, гибель спасательного отряда на шахте “Северная” в Коми, катастрофу Ил-76, тушившего пожары в Иркутской области и, наконец, гибель главы МЧС по Приморскому краю во время недавнего наводнения.

По данным «Аргументов недели», Пучкову, посвятившему МЧС 9 лет карьеры, уже подыскали более спокойное место в Совете Федерации.