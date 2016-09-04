Лавров и Керри проводят беседу в рамках саммита G20

В воскресенье, 4 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США проводят беседу в рамках саммита "Большой двадцатки".

Ранее заместитель Лаврова Сергей Рябков сообщал о возможности проведения двусторонней встречи на полях саммита G20, который в настоящее время проходит в Китае. Глава МИД России на днях уточнил, что с начала текущего года он провел с Джоном Керри более сорока разговоров, сообщает РИА "Новости".

Напомним, что Керри в позитивном ключе оценил результаты работы с Российской Федерацией по целому ряду важных международных вопросов.

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