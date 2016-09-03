Путин в беседе с Эрдоганом пошутил про главу турецкой разведки

Президент РФ Владимир Путин во время встречи на полях саммита "большой двадцатки" с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом пошутил про главу турецкой разведки, присутствующего в составе делегации.

"Если глава разведслужбы есть, тогда нам не о чем говорить, он вам уже, наверное, все доложил", - отметил Путин, предает РИА Новости. Глава государства также добавил, что в рамках переговоров министры иностранных дел смогли посоревноваться в красноречии.

​В ходе встречи в китайском Ханчжоу лидеры двух стран также обсудили возобновление полноформатного сотрудничества, в том числе в области энергетики.

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