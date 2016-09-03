Дмитрий Медведев встретился с премьером Узбекистана Мирзиёевым

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели встречу, в ходе которой обсудили будущую инвентаризацию проектов и укрепление комплекса двустороннего сотрудничества.

Дмитрий Медведев выразил соболезнования от себя и от лица президента России Владимира Путина по поводу смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Он отметил, что Каримов сделал многое для развития страны.

Шавкат Мирзиёев отметил, что у президента России Владимира Путина и Ислама Каримова «были совершенно другие отношения», однако заложенный ими фундамент даст возможность для продолжения развития двусторонних отношений.

До избрания нового президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев будет исполнять обязанности главы государства.

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