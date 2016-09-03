Президент Южной Кореи договорилась с Путиным по ядерной проблеме КНДР

Пак Кын Хе, лидер Южной Кореи, поделилась с российским президентом Владимиром Путиным своими опасениями по поводу ядерной угрозы, которую представляет Северная Корея для своего ближайшего соседа.

Южнокорейский лидер обнародовала договоренность с Владимиром Путиным, который поддержал необходимость стратегического общения по поводу ядерной программы КНДР. По словам Пак Кын Хе, только в том случае, если КНДР пожелает отказаться от ядерной программы, Сеул будет готов предоставить Северной Корее необходимые условия для поддержания мира и развития страны.

Лидер Южной Кореи отметила, что ценит те меры, которые предпринимает Россия для поддержания ситуации с целью избежать провокаций, которые могли бы повлиять на эскалацию конфликта.

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