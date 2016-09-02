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Российский дипломат пожелал администрации США уйти в прошлое вместе с санкциями

2 сентября 2016, 19:38 [ «АН-онлайн» ]

Российский дипломат пожелал администрации США уйти в прошлое вместе с санкциями
фото: globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков пожелал руководству Соединенных Штатов уйти в прошлое вместе с антироссийскими санкциями.

Это громкое заявление Рябков сделал, комментируя новость о том, что Белый дом ввел ограничительные меры в отношении организаций, которые заняты на российской «стройке века» - возведении моста через Керченский пролив. Дипломат подчеркнул: никакие санкции не способны поколебать решимости руководства РФ реализовать амбициозный проект и соединить Крым с остальной территорией страны.

По словам замглавы МИД, введение новых санкций говорит о том, что Вашингтон потерпел полное фиаско на российском направлении. Рябков уверен, что США не располагают средствами, которые могут повлиять на Москву.

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