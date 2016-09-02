Путин рассказал о скорой договоренности с США по Сирии

Переговоры России и Америки по проблемам в Сирии идут крайне тяжело, но президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что договоренность по борьбе с террористами вскоре будет достигнута.

В пресс-службе Кремля отмечают, что упомянутые переговоры продвигаются в правильном направлении, и вскоре можно будет предъявить мировой общественности достигнутые договоренности.

Владимир Путин похвалил госсекретаря США Джона Керри за «терпение и настойчивость» - российский лидер считает, что Керри проделал «колоссальную работу» по проблемам в Сирии.

Путин также отметил, что к договоренностям по Сирии стремятся и Россия с Турцией.