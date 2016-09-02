Керри позитивно оценил сотрудничество с РФ

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Джон Керри в позитивном ключе высказался о результатах сотрудничества с Российской Федерацией по решению целого ряда ключевых международных проблем.

Керри отметил, что РФ была важнейшим партнером США в достижении иранского ядерного соглашения - именно Россия продемонстрировала конструктивный подход к решению проблемы, приняв на переработку отработанное топливо, тем самым сократив его запасы.

В интервью изданию The Times of India госсекретарь заметил, что Штаты и РФ вместе вывозили химическое оружие из Сирии и пытаются добиться прекращения боев на территории страны. Керри подчеркнул, что Россия - это гордая страна с большими талантами и способностями.

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