Во Владивостоке началась встреча Путина и Абэ

В пятницу, 2 сентября, во Владивостоке началась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Российский и японский политики собирались обсудить план развития сотрудничества между двумя странами, сообщает сегодня корреспондент "Газеты.Ru". Отметим, что перед встречей Синдзо Абэ признался, что намерен провести с Владимиром Путиным весьма откровенную беседу и уточнил, что хочет добиться ощутимого прогресса по мирному договору и северным территориям.

Японский премьер также выразил надежду на то, что впоследствии ему удастся принять Путина в своем избирательном округе - префектуре Ямагути.

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