Путин ответил на обвинения во взломе серверов Демпартии США

Россия не имеет никакого отношения к хакерским атакам на серверы Демократической партии Соединенных Штатов Америки. Такое заявление агентству Bloomberg сделал президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, государственные структуры России к этому точно не причастны. Также российский лидер посоветовал американским политикам не отвлекать общественность второстепенными вопросами – поиском компьютерных взломщиков – а сосредоточиться на сути проблемы, которую вскрыли опубликованные хакерами документы.

Напомним, из материалов, обнародованных ранее на сайте WikiLeaks, следует, что кандидат от демократов на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон победила на партийных праймериз благодаря подтасовкам. В штабе Клинтон в ответ на этот компромат заявили, что за взломом стоят российские хакеры, которые действуют в интересах соперника Клинтон республиканца Дональда Трампа.

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