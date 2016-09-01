Маркин назвал возможного заказчика убийства Анны Политковской

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин в своей книге "Самые громкие преступления 21 века" пишет, что заказчиком убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской мог быть предприниматель Борис Березовский.

Маркин пишет: "Березовский стал считать Политковскую своим врагом, и она больше других подходила на роль "сакральной жертвы". Так же как убитый в 2004 году Пол Хлебников, как убитый годом раньше, в 2003 году, депутат Госдумы Сергей Юшенков, один из лидеров движения "Либеральная Россия"... Поэтому следователь Петрос Гарибян имеет основания считать, что заказ шел из Лондона".

Маркин также отмечает, что он и Петрос обсуждали то, как сделать соотвествующее заявление в СМИ, однако 23 марта 2013 года стало известно, что Березовский найден мёртвым.

Официальный представитель Следкома РФ подробно объясняет, как Политковская из друга Березовского превратилась в его врага: бизнесмен считал, пишет Маркин, что Политковская занимается темой Чечни с его благословения, и каждый раз, прилетая в Лондон к сестре, журналистка всегда заходила к Березовскому. В 2006 году между Березовским и Политковской произошел конфликт, после которого журналистка резко заявила, что Березовский - параноик в отношении Путина и правительства.