В МИД РФ прокомментировали импичмент Роуссефф

В четверг, 1 сентября, Министерство иностранных дел России прокомментировало импичмент главы Бразилии Дилмы Роуссефф.

Источник в ведомстве заявил, что импичмент Дилмы Роуссефф является внутренним делом страны. Как сообщает РИА "Новости", по мнению МИД РФ, крайне важно, чтобы все подобные процессы проходили исключительно в конституционных рамках и соответствовали всем нормам национального законодательства.

В министерстве полагают, что в Бразилии сейчас необходимо предотвратить усугубление раскола общества и жесткого политического противостояния.

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