Лавров рассказал, почему Запад отказывается признать Крым частью РФ

Глава российского МИДа обозначил на публичном выступлении в МГИМО те причины, по которым Крым становится камнем преткновения и никак не может быть признан Западом, хотя препятствий для этого нет.

Ситуация с отсутствием признания Крыма как части территории Российской Федерации является необходимой для политики, проводимой Западом. Таким образом, этот факт становится одним из моментов, который на взгляд мирового сообщества, является сдерживающим фактором для России.

Тем не менее, никаких правовых оснований для отказа признать Крым российским нет. И стремление изолировать Россию в международном плане не поддается серьезному обсуждению.

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