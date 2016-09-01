Госдеп США разработал план, но не дружбы с Россией
1 сентября 2016, 11:40 [ «АН-онлайн» ]
Вашингтон пока не готов вернуться к прежним отношениям с Россией. Такое заявление сделал спикер Государственного департамента США Джон Кирби. Слишком мало прогресса в отношениях с Украиной, считает он.
Причины он назвал прежние – обеспокоенность относительно действий РФ по отношению к Украине, аннексию Крыма и споры, которые продолжаются в процессе реализации Минских соглашений. Прогресс в их соблюдении есть, но слишком мал, и США готовы принять участие в этом процессе, как недавно заявил госсекретарь Джон Керри.
Тем не менее, как сообщил СМИ координатор Госдепартамента США по санкциям Дэниэл Фрид, США имеют «наработанный план», если все-таки состоится полномасштабное вторжение российских войск в Украину, об угрозе которого её власти твердят уже второй год.
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