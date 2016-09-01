Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления перед студентами и преподавателями МГИМО заявил, что Москва не намерена "шарахаться" между Европой и Азией, а останется евразийской державой.

В ходе своей речи Лавров заметил, что Россия уже готова к возобновлению полноценных отношений с Евросоюзом и Соединенными Штатами, однако исключительно при условиях равноправия. "Как обычно" уже не получится", - передает ТАСС слова министра иностранных дел РФ, который добавил, что страна больше не будет в позиции "ученика".

Кроме того, Сергей Лавров уточнил, что Россия готова работать с любым новым лидером США, который получит доверие в ходе демократических выборов.

Читайте также:

Сергей Лавров обеспокоен турецкими операциями в Сирии

Лавров: Россия поднимет в ООН вопрос об отстранении паралимпийцев



