Прощай, оружие: Донбасс и Киев ввели режим тишины

Россия поддерживает договоренность о прекращении огня на Донбассе с 1 сентября, но Кремль ждет, что «режим тишины» будет подкреплен практическими действиями со стороны Киева, заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России сообщил, что ждет от Украины шагов по разработке и принятию проектов законов об особом статусе Донецкой и Луганской областей и об амнистии и местных выборах на Донбассе.

Российская Федерация также обращается к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине оказать в рамках их полномочий необходимое содействие в реализации указанной договоренности.

В самопровозглашенной ДНР выразили готовность соблюдать полное прекращение огня на Донбассе с 1 сентября.