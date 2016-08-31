Мария Захарова: США ведут охоту на россиян за рубежом

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, дала комментарий по делу российского гражданина Сергея Миронова, который был задержан по запросу США, объявившими россиянина в международный розыск.

Как подчеркнула Мария Захарова, развернутую против российских граждан американскую кампанию можно назвать охотой. Запросы Америки по поводу задержания россиян за рубежом являются нарушениями всех возможных стандартов международного права.

Так, Сергей Миронов были арестован в аэропорту Еревана, так как США сделали запрос по подозрению в отмывании денег и торговле оружием. Но на самом деле Миронов ни в каких базах Интерпола не числится, поэтому его задержание является нарушением.

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