Кремль: Путин и Обама могут обсудить ситуацию в Сирии

В среду, 31 августа, в Кремле заявили, что в рамках саммита "Большой двадцатки" может состояться обмен мнениями по Сирии между президентом США Бараком Обамой и главой России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о беседе глав двух стран в Китае, отметил, что полноформатная встреча между Путиным и Обамой пока не запланирована, однако контакты между политиками не исключены.

Как сообщает РИА "Новости", президенты России и Соединенными Штатами могут обсудить ситуацию в Сирии "на полях" грядущего саммита G20.

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