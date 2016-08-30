Страшные бедствия пообещал жителям Самары губернатор Николай Меркушин, если они не проголосуют «как надо» на предстоящих выборах в Госдуму. «Неправильные» результаты как минимум, оставит регион без федеральных денег, сообщают СМИ.

По словам Меркушкина, активно пугавшего слушателей «украинским сценарием» и происками США, население «должно показать, что страну не раскачать». Только тогда американцы якобы признают Россию великой державой. И привел в пример итоги голосования на его прежнем месте работы в Мордовии, где от 92 до 100 с лишним процентов избирателей поддержали власть.

Правда, на днях ЦИК опубликовал список из пяти регионов, неблагополучных с точки зрения соблюдения законов о выборах регионов России. Из 738 жалоб по стране 109 приходится именно на Самарскую область, власти которой обвинены в создании «параллельной системы выборов» в регионе с обильным использованием административного ресурса. По мнению председателя ЦИК Эллы Памфиловой, это «в чистом виде противоправная, незаконная командная практика».



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