Белый дом: встреча Обамы и Путина может состояться в рамках саммита G20

Сегодня в Белом доме сообщили о том, что президент США Барак Обама и российский лидер Владимир Путин могут встретиться на полях саммита G20 в Пекине.

Беседа политиков, как сообщает агентство Reuters, будет неформальной. В настоящий момент Белый дом не располагает никакими дополнительными данными о формальной двусторонней встрече Барака Обамы и Владимира Путина. Внешнеполитический советник президента США Бен Родс, однако, отметил, что на каждом подобном саммите, который посещают оба политика, обычно рассматривается возможность проведения разговора между ними.

Предполагается, что темы беседы в основном будут касаться ситуаций на Украине и в Сирии.

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