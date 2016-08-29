Появилась информация о встрече Обамы и Эрдогана

В понедельник, 29 августа, помощник президента США Барака Обамы Бен Род в ходе брифинга в Белом доме предоставил информацию о встрече американского лидера и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Предполагается, что встреча Обамы и Эрдогана состоится в Пекине 4 сентября. Как сообщает ТАСС, президенты двух стран планируют обсудить ситуацию, которая сложилась в Турции после провалившейся попытки военного переворота, методы борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена на территории России) в Ираке и Сирии, а также вопрос, связанный с сирийскими беженцами.

Уточняется, что оба политика прибудут в Пекин для участия в саммите "Большой двадцатки" (G20).

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