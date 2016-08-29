Москва потребовала от Киева предоставить доступ к заключенным россиянам

Все российские граждане, которые находятся на территории Украины под стражей, должны иметь консульский доступ, заявил Константин Долгов, омбудсмен МИД России по правам человека, демократии и верховенства права.

Все виновные в незаконном задержании российских граждан на Украине должны понести ответственность за свои действия, считает Константин Долгов. По данным правозащитных организаций, на Украине в секретных тюрьмах украинской Службы безопасности находятся, как минимум, два россиянина. По словам Константина Долгова, к ним должен быть предоставлен консульский доступ. Дипломат считает, что всем международным организациям необходимо объединиться, чтобы повлиять на украинские власти с этой целью.

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