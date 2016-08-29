Медведев: Европе следует поучиться у России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках форума "В единстве с Россией" в Москве заявил, что Европе неплохо бы поучиться у РФ умению сохранять мир.

Премьер заметил, что у России серьезный опыт межнационального развития, поскольку это страна с большим числом конфессий. РФ удалось отстоять межнациональный мир даже в самые непростые периоды истории, и ряду европейских стран, по мнению Медведева, следует поучиться этому у нас.

Глава российского правительства уточнил, что сейчас Европа столкнулась с большим количеством вызовов и властям необходимо принимать соответствующие меры, передает РИА "Новости".



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