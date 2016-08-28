Французский МИД: Сирия - ловушка для России

Министр иностранных дел Франции Жан-Мар Эро, рассматривая перспективы российской антитеррористической операции в Сирии, выразил мнение, что Россия находится в ловушке и сейчас есть шанс из этой ловушки выйти…

Глава французского МИДа считает, что Россия должна напомнить Турции, что применение режимом Асада химического оружия в Сирии в 2014 и 2015 годах является морально неприемлемым, и Москва должна «прояснить свою позицию», сменив вооруженное противостояние на политический диалог, сообщает rosbalt.ru . Французский политик считает, что Россия должна прекратить бомбить, и это снизит хаос в стране, а именно хаос порождает экстремизм.