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Французский МИД: Сирия - ловушка для России

28 августа 2016, 20:38 [ «АН-онлайн» ]

Французский МИД: Сирия - ловушка для России
Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Франции Жан-Мар Эро, рассматривая перспективы российской антитеррористической операции в Сирии, выразил мнение, что Россия находится в ловушке и сейчас есть шанс из этой ловушки выйти…

Глава французского МИДа считает, что Россия должна напомнить Турции, что применение режимом Асада химического оружия в Сирии в 2014 и 2015 годах является морально неприемлемым, и Москва должна «прояснить свою позицию», сменив вооруженное противостояние на политический диалог, сообщает rosbalt.ru . Французский политик считает, что Россия должна прекратить бомбить, и это снизит хаос в стране, а именно хаос порождает экстремизм.

 

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