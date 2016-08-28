Депутат Госдумы: иностранные политики пытаются создать негативный образ России

Леонид Слуцкий, глава комитета Государственной Думы по делам СНГ, высказал свое мнение по поводу информационной войны, которая объявлена против Российской Федерации в общемировом информационном пространстве.

Депутат Леонид Слуцкий считает, что причиной негативного отношения к России стала её последовательная политика. В частности, в деле присоединения Крыма и Севастополя никаких нарушений международного права нет.

Тем не менее, Россию давно пытаются очернить, так как она остается единственным препятствием, не позволяющим ограничить мироустройство и сделать его однополярным, что стало целью западной политики.

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