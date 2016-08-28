Депутат Госдумы: отношения России и Запада сейчас хуже, чем в холодную войну

Очень непростыми на данный момент находит отношения России с западными странами Вячеслав Никонов, депутат Государственной Думы. Политик считает, что ситуация со времен холодной войны только ухудшилась.

Вячеслав Никонов высказал свое мнение по поводу сложившихся в настоящее время отношений России и Запада. По словам депутата, даже не стоит рассуждать о том, находятся ли две эти противоборствующие силы в ситуации холодной войны.

На данный момент, считает Вячеслав Никонов, положение на международной арене гораздо хуже, так как во время холодной войны не было такого, чтобы войска Североатлантического альянса располагались в Литве, Польше, Латвии, Румынии, Болгарии, Эстонии.

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