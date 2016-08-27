Президента Молдавии освистали во время выступления

В субботу, 27 августа, на центральной площади Кишинева протестующие освистали президента Молдавии Николая Тимофти во время его выступления по случаю 25-летнего юбилея независимости страны.

Не менее тысячи человек во время речи президента Молдавии свистели и выкрикивали антиправительственные лозунги. Николай Тимофти завершил свое выступление словами о том, что независимость можно только завоевать, она не дается просто так. "У нас были не только успехи, мы сделали много ошибок", - передает ТАСС слова молдавского лидера.

Тимофти также призвал довести до конца те реформы, которые до сих пор остались на бумаге в виде нереализованных планов и схем.

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