Путин и Эрдоган решили, где и когда встретятся

В пятницу, 27 августа, глава Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились о том, где и когда состоится их личная встреча.

Политики увидятся в 4-5 сентября в Китае в рамках саммита "Большой двадцатки" (G20), сообщает сегодня Anadolu, ссылаясь на источник в администрации президента Турции. Уточняется, что Путин и Эрдоган в ходе телефонной беседы договорились о совместных поставках гуманитарной помощи в сирийский город Алеппо. Турецкий лидер также рассказал своему коллеге о ходе операции в Сирии и подчеркнул высокую важность совместной борьбы с террористами. Стороны также не обошли стороной вопрос нормализации отношений между РФ и Турцией.

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