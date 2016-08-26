"Мисс Екатеринбург-2016" стала помощницей Евгения Ройзмана

18-летняя победительница конкурса красоты «Мисс Екатеринбург-2016» Елизавета Аниховская стала помощницей мэра Евгения Ройзмана. В пресс—службе администрации города говорят, что девушка будет работать на еженедельных приемах главы города. По словам самой красавицы, такое предложение Евгений Ройзман сделал ей на прошлой неделе во время празднования дня города. Елизавета Аниховская говорит журналистам, что хочет заниматься благотворительностью, и будет заниматься этим даже после сложения полномочий.

Принимать посетителей она будет с 9 часов утра до позднего вечера. На нее будут возложены обязанности приема граждан, заполнение карточек посетителей и «первичное» общение с ними.