Атаку Гартунга на СМИ рассмотрят на заседании полпреда УрФО
26 августа 2016, 12:59 [ «АН-Челябинск» ]
Во вторник, 30 августа в Екатеринбурге состоится заседание Совета по информационной политике при полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе. На встрече будет обсуждаться политическая стабильность в уральских регионах накануне выборов в госдуму. Член правления Союза журналистов Челябинской области Сергей Филичкин расскажет полпреду Игорю Холманских о давлении на СМИ, которое оказывает бизнесмен Валерий Гартунг.
Скандал между южноуральскими СМИ и Гартунгом разразился буквально за считанные дни. Справедливоросс заявил, что журналисты его оклеветали и принадлежат к организованной преступной группировке. Он обратился в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело на журналистов нескольких изданий.
В свою очередь СМИ собрали информационные источники, на основании которых были написаны все материалы о бизнесмене. Ситуацию рассмотрели в Союзе журналистов Челябинской области и сделали вывод, что подобные нападки на прессу недопустимы. Речь идет уже о нарушениях прав журналистов на осуществление законной профессиональной деятельности. Сейчас ситуацию рассмотрит полпред Игорь Холманских.