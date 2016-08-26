В Женеве проходят переговоры Лаврова и Керри по Сирии

Серьезные вопросы относительно решения сирийского конфликта обсуждают в ходе встречи дипломаты США и Российской Федерации. Сергей Лавров встретился с Джоном Керри в женевском отеле "Президент Уилсон".

Важным шагом должна стать встреча Сергея Лаврова, главы российского МИДа, и Джона Керри, государственного секретаря США. Стороны должны обсудить главный вопрос по координации усилий двух стран в Сирии для борьбы с террористическими группировками. Тем не менее, дипломаты не должны ограничиться обсуждением только этого вопроса.

В ходе беседы должны быть затронуты и другие темы, в частности украинская ситуация и общие принципы дальнейших российско-американских отношений.

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