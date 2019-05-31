Наш искусственный интеллект находится сзади

Вчера с самого утра новостные программы захлебывались от восторга – Владимир Путин проведет совещание по искусственному интеллекту на базе некой школы Сбербанка. Что символично, ведь несколько месяцев назад глава Сбербанка Герман Греф, который иногда надевает костюм робота, и идет инкогнито, но с телекамерами по отделениям, признался, что его банк потерял из-за своего ИИ миллиарды рублей. Кто еще может повести нас в светлое цифровое будущее, кроме сберовской ИИ-потеряшки?!

Вообще-то и Владимир Путин, и собравшиеся говорили на вчерашнем совещании о том, чего нет в природе – искусственного интеллекта, подобного человеческому, слава Богу, пока не изобрели.

- Есть искусственные интеллектуальные системы и искусственные разумные системы. И это «две большие разницы», - говорит заведующий лабораторией вычислительной кибернетики Института проблем управления им. Трапезникова РАН, кандидат наук Андрей Макаренко. - Под «интеллектуальными» понимаются системы, которые способны действовать автономно и адаптивно в условиях меняющейся внешней среды и внутренних изменений. Но у них отсутствует внутреннее целеполагание, побуждение к каким-то мотивам своих действий. То есть, ИИС – это способный к обучению и самообучению робот, которому человек задает цель и границы приспособления к меняющимся обстоятельствам. Трудно предположить, что изобретатель заложит в него программу по обнулению собственных мозгов.

Это Макаренко вспомнил о словах любителя айфонов Дмитрия Медведева, который несколько лет назад вдруг выдал: «Правительствам во всём мире надо торопиться, пока к власти не пришёл искусственный суперинтеллект, не поменял нам всем органы и не нажал кнопку delete для того, чтобы обнулить наши мозги». Хотя, надо признать, в мире много экспертов, преупреждающих о такой опасности.

Но вернемся в Россию. Владимир Путин как обычно говорил о вещах стратегических. Мол, кто станет монополистом ИИ, тот будет владеть миром. И прямо намекал, что таким монополистом-мировладельцем он видит нашу Русь-матушку. Но, это как говорится, вряд ли…

Надо сказать, что такие мероприятия готовят профильные помощники президента. В данном случае, скорее всего, это был помощник по науке Андрей Фурсенко. Прославился этот бывший министр образования словами: «советская школа готовила человека-творца, а нам нужен квалифицированный потребитель». Зачем он так подставил своего шефа, который не обязан (или обязан?) знать, что мы позади планеты всей по финансовым ресурсам, которые птенцы гнезда Силуанова разрешают вкладывать в развитии ИИ?

В США ежегодные затраты крупнейших корпораций только в области искусственного интеллекта оцениваются в 20 млрд долларов в год. И еще венчурные инвестиции составляют около 5 млрд. долларов в год. И еще много дополнителных финансовых потоков.

На этом фоне выделяемые у нас суммы на многолетнюю программу цифровизации смотрятся совсем не впечатляюще. А если вычесть традиционно сопутствующие распилы для покупки очередных вилл, яхт для семей чиновников, бриллиантов для любовниц и спорткаров для детишек, то сумма реальных вложений будет совсем мизерной. Вообще доля цифровой экономики в ВВП России в настоящее время составляет около 1.5%, а среднегодовой долларовый рост в 2010-2017 годов составил около 5% что ниже темпов роста в странах лидерах (Китай -20%, США и Великобритания -8-9%), - грустно перечисляет председатель Совета РАН по приоритету научно-технологического развития, научный руководитель направления Южного федерального университета академик Игорь Каляев.

- Доля России в совокупной мировой производительности суперкомпьютеров - 0,32% (в 2009 году – 2,5%). Статистически ускользающая величина. У Китая - 31,11%. Япония – 7,74%. США – 37,64%. И Евросоюза – 17,65%, - добавляет директор Института программных систем РАН, доктор физмат наук, член - корреспондент РАН Сергей Абрамов.

Грубо говоря, уже очевидно, что мы со своим искусственным интеллектом находимся в хвосте мирового прогресса, то есть, простите, в заднице.

Если применить так любимый чиновниками термин «отрицательный рост», то за 9 лет мы «выросли» с унизительных 2,5% до гигантских 0,32. В районе уровня Гондураса и Сьерра-Леоне. А к 24 году, то есть через 5 лет, должны догнать развитые страны типа Сомали? Все-таки, зачем Фурсенко так подставил Путина?

Если раньше говорили: «ищите женщину», то теперь говорят: «ищи, где госбабло». Деньги по многолетней программе, конечно, освоят. Как говорится: либо ишак сдохнет, либо... И спрашивать за интеллект будет некому и не с кого. Ни за естественный, ни за искусственный.