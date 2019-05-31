Иван Охлобыстин: Министр иностранных дел не может быть гомосексуалистом

Актер, священник РПЦ, временно отстраненный от служения Иван Охлобыстин всегда отличался тем, что не выбирает слова, а говорит, как Бог «на душу положит». В одном из интервью латвийским СМИ актер решил порассуждать о политике. Дело закончилось тем, что латвийский народ оказался в «неудобной позе».

Актер Охлобыстин считает, что министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, объявив о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, поставил под сомнение сексуальную ориентацию всего народа страны.

«Когда министр иностранных дел Латвии запрещает мне въезд по причине моей гомофобности, а потом делает каминг-аут, то это неприлично. Это неприлично! Даже президент имеет право быть гомосексуалистом, а министр иностранных дел не имеет, так как он должен быть голосом своего отечества, родины. Тот, кто меня запретил в Латвии, поставил в неудобную ситуацию весь латвийский народ. Весь народ получился «пидорас». Депутаты, парламентарии и президент могут быть гомосексуалистами, а министр иностранных дел – это выдержка из всего общества»,- заявил актер на всю Латвию в прямом эфире.

Действительно, г-н Ринкевич запретил въезд в страну российскому актеру.

Действительно, министр иностранных дел Латвии жестко отозвался о высказываниях Ивана Охлобыстина о гомосексуалистах.

«В любом правовом государстве слова Охлобыстина рассматривались бы как преступления»,- отметил г-н Ринкевичс.

Да уж, кто же вас теперь, Иван, в Латвию-то пустит? Право слово, нельзя же изрыгать поток «слов и мыслей» как вздумается. Конечно, обидно! Понимаю! Закрыт въезд в страну. Мне искренне жаль! Нравились вы мне как актер, хотя, по вашим словам, и я оказалась «пидорас». Я же часть своего народа.