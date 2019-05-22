Друзья! «Аргументы недели» запускают народный проект: мы хотим изменить негативный тренд последних лет – критиковать учителей громко, а говорить спасибо шёпотом.

ПОЭТОМУ предлагаем – каждому в отдельности и всем вместе – вспомнить и поблагодарить любимых наставников – учителей, которые не только открыли для нас мир знаний и возможностей, но и помогли обрести себя, найти свой путь в жизни.

Давайте во всеуслышание выразим благодарность любимому педагогу, наставнику, тренеру.

Это просто: выложите видео или напишите пост в соцсетях с хештегом #АНспасибоучителю.

Мы разместим ваше СПАСИБО на нашем сайте – пусть благодарности зазвучат всенародным ГИМНОМ УЧИТЕЛЮ!

Благодарность не имеет срока давности, она живёт в каждом из нас, пока мы способны помнить! И даже если вашего Учителя уже нет на этой земле, СПАСИБО будет услышано!

Не скупись на добрые слова, скажи СПАСИБО учителю!

Подробнее об акции вы можете прочитать на сайте газеты «Аргументы недели» www.argumenti.ru

Приглашаем вас принять участие в акции http://teacher.arguments.ru/