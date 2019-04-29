«Свобода» не для всех

Суд в Вашингтоне приговорил арестованную в США россиянку Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы. Она была арестована в июле 2018 года по обвинению в «связях с российской разведкой» и работе иностранным агентом в США без регистрации.

Что я хочу сказать? Мировое сообщество в очередной раз убедилось в том, что договоренности с Америкой ни к чему не ведут. Почему? Бутина могла получить два года, а в итоге «сговорились» на полтора. При этом она полностью признала свою вину, сотрудничала со следствием, пошла на сделку. И за это ей скостили полгода. Иначе, как издевкой, это назвать нельзя. Мне кажется, весь мир все понял – в чем ее выигрыш-то?

Кроме того, в США появился еще один политический заключенный. При этом даже адвокат Бутиной признал, что в подобной ситуации не мог оказаться никто, кроме русского человека.

Очевидно, что приговор был вынесен по надуманному делу в рамках той информационной войны, которая сейчас ведется против нас. И все это только потому, что Бутина открыто встречалась с интересными ей людьми, журналистами, общественниками – единомышленниками, которые увлекались стрельбой, как и она. Это то, что называется народной дипломатией. И мы должны признать, что в США за это русских сажают.

Более того, я хочу обратить внимание, что Мария Бутина – наша коллега, то есть она и здесь, и там писала материалы, вела колонки в различных СМИ. То есть российский общественный деятель и журналист осужден в США за то, что пыталась примирить наши страны.

Произошедшее с Бутиной – это стыд и позор для американского правосудия. «Планировала устанавливать неофициальные контакты с властями США» - вот что говорит официальное обвинение. Почему это запрещено? Что это за «агенты иностранной державы»? Бутина совершенно откровенно призналась в том, что не знала, что нужно регистрироваться в качестве иностранного агента. Никакого злого умысла у нее не было.

Бред же: в свое время американская школьница Саманта Смит и наша Катя Лычева ездили за океан – и пытались подружить наши народы. Прошло тридцать лет (если быть точным – 33 года) – и теперь за подобные «поползновения» в США бросают за решетку.

Полагаю, что России пора начать предпринимать ответные действия.

На территории нашей страны действует немалое количество НКО, руководители которых, не скрываясь, ведут подрывную деятельность в нашем государстве.

Я не преувеличиваю: давно не является секретом, что различные НКО, работающие в России, используются иностранными спецслужбами в качестве прикрытия для финансирования «протестных настроений». Особенно на Кавказе.

Считаю, что нашим законодателям стоит ужесточить контроль за деятельностью иностранных агентов, которые работают в России. Пора, значит, и нам переходить к посадкам, задержаниям, заставлять всю эту «публику» регистрироваться и сообщать о каждом своем шаге – как принято в США.

И отвечать за свои слова.

Тут вот давеча один «журналист» обратился к кавказским активистам с призывом «заставить Маргариту Симоньян извиниться и отказаться от своих слов о «мусульманской России». Причем было это сразу же после поста руководителя телеканала RT в ее Telegram-канале, в котором она одобрила предоставление российского гражданства жителям Донбасса. Она призвала и дальше предоставлять гражданство всем русским.

И правильно.

У меня в этой связи вопрос: извините, чего мы вообще ждем? Когда у нас в каждом регионе западные НКО будет проводить семинары по «очистке сознания», а потом выдавать «гранты на борьбу с режимом»? И освещать все это будут какие-нибудь «Регион.Реалии», новостные ленты которых будут забиты негативом и чернухой плюс откровенная «деза»…

Убежден: пришло время создать и укрепить комплекс законодательных мер и нормативно-правовых актов, которые отрегулировали бы работу НКО и прочих «околомедийных структур» в России. У себя они отрегулировали свободу до такой степени, что и шага не ступишь без предъявления «удостоверения агента» (говорю со знанием дела, сам подобное предписание от Минюста США получал). Ну а мы тогда кто? «Либералы дрожащие» или право имеем?..

Председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич