Генерал Ивашов не исключил возвращение Чубайса во власть

- За последние два-три месяца вдруг всплыл Чубайс. Предложил народу России поклонится в ноги ворам, ограбившим страну при Ельцине, хамит начальнику департамента информации МИДа Марии Захаровой, предложил ее уйти в Дом-2, ведёт себя нагло, хотя долго молчал после того, как разгромил РАО ЕЭС. И вот его показывает государственное телевидение в лучшее эфирное время. Что случилось, он возвращается во власть?

Видеоинтервью главного редактора «Аргументов недели» Андрея УГЛАНОВА и российского военного общественного и политического деятеля, генерал-полковника Ивашова Леонида Григорьевича смотрите на Youtube канале За углом

- Напомню, что в 1996 году так называемая «семибанкирщина» привела Ельцина к власти. Её участники открыто говорили - теперь Россия наша страна, и вы будете делать то, что мы вам скажем.

Приход Путина и госкорпораций потеснил ту публику. Но сегодня и те и другие, можно сказать, породнились – в госкорпорациях состав акционеров очень напоминает состав акционеров частных компаний. И там, и там много иностранцев. Поэтому полномочия президента заметно ограничены. У того же Грефа полномочий больше, у Кудрина больше, у Чубайса, наверное, тоже. Все они образуют некое теневое управление, теневое правительство. Я сам не мог поверить, когда собрались три либерала, ничего из себя не представляющие – Кудрин, Силуанов и Голикова, и вдруг пробросили, что нужно повысить пенсионный возраст. При этом у либералов сегодня даже партии нет, нет доверия у людей, нет авторитета, но они победили. Президент изменил позицию, дальше было повышение НДС и все прочее. Так что президент и премьер сегодня только рекомендуют. Дошло до того, что Минюст намеревается коррупцию для избранных лиц не признавать преступлением.