Генерал Ивашов: Русский алюминий перешёл под контроль Вашингтона

- Скажите, реально то, что наш «Российский алюминий», который принадлежит Дерипаске, ушел под контроль США? Дело в том, что Минфин США обязал его в обмен на отмену санкций, передать контроль над «Русским алюминием» новому совету директоров, в котором большинство членов – американцы и англичане.

Видеоинтервью главного редактора «Аргументов недели» Андрея УГЛАНОВА и российского военного общественного и политического деятеля, генерал-полковника Ивашова Леонида Григорьевича смотрите на Youtube канале За углом

- Мне кажется, американцы бросились отнимать у нас цветную металлургию, да и энергосистему Сибири. Как бы в ответ на то, что мы все эти богатства можем отдать китайцам. Вот и тайгу вырубаем: идет дележ территорий. Не всё же китайцам? И Вашингтон полез в атаку, и отжал у нас целую отрасль. То есть идет дележ российского экономического пространства. А политическое пространство, мы видим – это торгаши, которые еще в 90-е годы пришли во власть, затем немного были отодвинуты, но свое высидели. Работу червя, подъедающего корни, они выполнили, и сегодня вылезли наружу в виде большой гусеницы. Сегодня нами рулят торгаши.