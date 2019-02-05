Генерал Ивашов сравнил Венесуэлу с Украиной

- В конце марта на Украине будут президентские выборы, и разного рода политологи даже через государственные СМИ предлагают Путину не признавать результатов этих выборов, потому что 3 млн. украинцев, которые живут в Российской Федерации, лишены возможности голосовать, и наблюдателей наших украинцы не пустят. Под эти предлогом, мол, не следует признавать любые результаты украинских выборов, и действовать в соответствии с тем, как действуют США и страны ЕС в Венесуэле, которые признали самозванца. Объявить президентом того же Януковича, например. Возможен такой вариант?

Видеоинтервью главного редактора «Аргументов недели» Андрея УГЛАНОВА и российского военного общественного и политического деятеля, генерал-полковника Ивашова Леонида Григорьевича смотрите на Youtube канале За углом

- Наша Академия геополитических проблем отрабатывает всякие варианты. И, честно говоря, когда на Украине случился этот Майдан, и мы признали вхождение Крыма, то логика наших действий предполагала, что дальше мы признаем независимость и Луганской Народной Республики, и Донецкой. Это полностью соответствует нормам международного права, и Конвенции ООН 1966 года, где прописано, как осуществляется право на самоопределение. Но здесь наше руководство логику своих действий прервало и не признало республики, в которых состоялся Референдум.

Одновременно объявило, что к Порошенко власть пришла в результате госпереворота, но тут же признало эту власть. Понятно, что в основе таких наших действий лежало то, что наше государство, государственные институты, в большинстве своем сегодня приватизированы. Если внимательно присмотримся к российско-украинским отношениям, то, что выгодно частным или частно-государственным корпорациям, наша власть отдает им, поддерживает их. А вот государственные национальные интересы мы, по сути дела, сегодня забываем. Они отходят на второй план.

Я еще раз утверждаю, что государства как структуры, которая отвечает и служит национальным интересам большинства наших людей, у нас нет. Мы видим какие законы сегодня пишут, какие реформы начинают – все в пользу олигархических компаний, потому что все они являются транснациональными, а значит, мы сдались транснациональным капиталам. Поэтому говорить, что будет на Украине? Мы видим и украинских олигархов - капиталы их растут, сохраняются, и они осуществляют теневую власть. Думать, что в пользу украинского или российского народа будет что-то сделано, не приходится.