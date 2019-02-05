Генерал Ивашов назвал главную причину войны США в Сирии

- Мы говорим, что американцы будто бы потерпели в Сирии поражение. Но что они вообще-то хотели от Сирии? Разрушить проект по перекачке катарского, а потом иранского газа в Европу – это главная была задача. Параллельно они разрушили украинский газопровод и посредством НАТО активничают против Северного потока. Главное, чтобы зачистить европейское пространство для своего сланцевого газа.

В Сирии они этого добились – газ очень не скоро, если вообще пойдет с Ближнего Востока в Европу. Как бы не сговариваясь, Россия решала ту же задачу, кроме разрешения очевидных геополитических проблем: сохранить свой Северный поток-2 и Турецкий поток. Турецким потоком мы где-то удовлетворили амбиции Эрдогана.

Он дрался за то, чтобы через Турцию шел газ в Европу. Вот в чем вопрос. Сегодня газ через Турцию пойдёт - но только наш.