4 и 6% - максимально низкая налоговая ставка в мире для самозанятых - М.Мишустин

Майские указы президента нацелены на легализацию профессиональной деятельности самозанятых, порядка 20 миллионов которых сегодня работает в «теневом» секторе российской экономики. Михаил Мишустин, глава ФНС России, рассказал, что под определение самозанятых попадают физлица, предоставляющие услуги или производящие товары, но не имеющие ни официального работодателя, ни работников, а также чей оборот выручки составляет не более 2,4 млн рублей в год. Под это определение попадают и граждане, получающие «серую» зарплату.

Новый же налоговый режим позволит миллионам россиян добровольно легализовать свои доходы и стать законопослушными налогоплательщиками. Сам Мишустин отмечает, что для таких граждан представлены максимальные послабления. Так, например, налог с прибыли для самозанятых составит всего 4% при оказании услуг или реализации товаров физлицам и 6% при работе с юрлицами. Это максимально низкие налоговые ставки в мире. В их размер также включен взнос в ФСС, составляющий 1,5% и 2,5% соответственно.

При этом гражданину не потребуется обращаться в налоговый орган по месту жительства, собирать пакет документов для регистрации или оплачивать госпошлину. Ему лишь потребуется скачать на свой смартфон приложение и загрузить в специальную форму программы копию паспорта - это и будет означать регистрацию в системе и легализацию себя как самозанятого.

Приложение «Мой налог» уже разработано и тестируется. Михаил Мишустин особенно подчеркнул, что эта его использование позволит гражданам не тратить силы и время на формирование отчетности: она заполняется автоматически и также автоматически передаются в налоговую службу. Также самозанятый сможет отправлять своим клиентам квитанции за оказываемые услуги или проданные товары.

Напомним, что проведение эксперимента по введению нового налогового режима для самозанятых начнется с 1 января 2019 года в тестовом режиме в Москве, Московской, Калужской областях и Республике Татарстан. Тестирование нового режима будет вестись в течение 10 лет — вплоть до конца 2028 года.