Не пора ли отозвать лицензию у Банка России 

Претензий к ЦБ столько, что начинать надо с него, а не "Югры" и других "санированных" банков.

​После назначения Набиуллиной главой Банка России основой банковских новостей стали отзывы лицензий. «Санация», по степени обоснованности и адекватности обвинений более напомнившая банковскому сообществу "Большой террор", привела к почти двукратному сокращению числа кредитных организаций: с 956 до 499.

"Борцы с огосударствлением экономики" парадоксально добились огосударствления 10 из 11 крупнейших банков страны и подлинной паники граждан, лишенных триллионов рублей.

«Банковская санация» Набиуллиной предельно убедительно продемонстрировала фиктивность, недееспособность огромного аппарата банковского надзора, - и неспособность (или нежелание) Банка России выполнять одну из своих ключевых функций.

Уже больше года внимание общественности привлекает скандальная история с уничтожением банка «Югра», в которой, как в капле воды, отразились нарушения регулятора в отношении всего сектора частных банков: произвольные требования немедленного резервирования колоссальных средств под мнимо возможные потери, бесконечно разнообразные предписания, хаотические проверки, искусственное снижение стоимости акций и прочих активов; и, главное - игнорирование добросовестного исполнения банком нормативов самого ЦБ. Похоже, в мире Банка России и Набиуллиной право на существование имеет только государственный Сбербанк, - да, возможно, еще ВТБ и Россельхозбанк.

На фоне постоянных новостей об отзыве все новых банковских лицензий и ожидания аналогичного погрома на рынках страховых компаний и пенсионных фондов (также контролируемыми этим «мегарегулятором») все более естественным становится вопрос, – а не пора ли «отозвать лицензию» у самого Банка России? Ведь если оценивать его деятельность, как он оценивает деятельность банков, то первым "кандидатом на вылет" будет именно ЦБ.

Однако Банк России фактически выведен за рамки российских законов, так что, как неожиданно оказалось в прошлом году, может безнаказанно и публично игнорировать даже Генеральную прокуратуру.

Банк России - уникальная структура, функционирующая в соответствии специально для него принятым индивидуальным законом, выдающая банковские лицензии, но при этом сама такой лицензии не имеющая, несмотря на осуществление масштабных банковских операций. ​И то, как именно и с какими результатами он выполняет свою – объективно важнейшую – экономическую функцию, вызывает растущий шок.

​Прежде всего, Конституция (как и закон о Банке России) обязывает его обеспечивать стабильность рубля. Это его основная и главная функция, от которой нынешнее руководство Банка России официально отказалось почти сразу же после своего назначения. Шок от этого и стал одной из причин девальвации, бегства капитала и падения фондового рынка, которые начались в 2014 году уже в январе, когда невозможно было представить себе ни приход к власти фашистов на Украине, ни обвальное удешевление нефти. ​

Также "суверенный ЦБ" упорно организует искусственный «денежный голод», фактически уничтожая им реальный сектор. Так, его ставка рефинансирования в разы превышает официальную инфляцию, благодаря чему стоимость кредитов выше рентабельности большинства отраслей. Это по сути запрещает кредитование реального сектора. ​А в отношении спекуляций действует, напротив, сверхмягкая финансовая политика: только в прошлом году и только на поддержку одного банка, павшего жертвой то ли ошибок, то ли оголтелого воровства, а скорее всего - и того, и другого вместе, Банк России направил более триллиона рублей!

В целом, ​выбирая из двух негативных последствий кризиса (проедания международных резервов и девальвации валюты) - Банку России удалось достичь обоих. Рубль рухнул вдвое, и резервы сократились за 2014 год с небольшим почти в полтора раза – с 511,6 до 351,7 млрд.долл.. ​При этом даже на минимуме резервы намного превышали уровень, гарантирующий (по международно признанному критерию Редди: сумме квартального импорта и годовых выплат по внешнему долгу) стабильность национальной валюты практически при любых обстоятельствах. В 2018 году с его двумя болезненными девальвациями этот уровень был превышен вдвое.

​Для исправления нелепости в виде независимости ЦБ от государства даже не обязательно менять Конституцию: достаточно перестать ее отрицать. Пункт 2 ее ст.75 устанавливает: «обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка…, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти».

А пока ЦБ прямо отрицает Конституцию, утверждая на своем сайте, что-де «не является органом государственной власти». ​Поэтому с учетом несовершенства реальной системы госуправления разумно прямо и полностью подчинить Банк России правительству.

Ведь оно, осуществляя социально-экономическую политику, объективно нуждается в контроле за органом, оказывающим решающее воздействие на всю экономическую конъюнктуру. Стоит вспомнить, что одной из институциональных причин эффективности правительства Примакова – Маслюкова, спасшего страну из катастрофы дефолта, было именно прямое включение председателя Центробанка Геращенко в правительство на правах первого вице-премьера.

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