Пираты и пиастры Черного моря

Прошедшая неделя была ознаменована двумя важнейшими событиями мирового масштаба. Во всяком случае, в российских информационных выпусках. Первую половину все взахлеб обсуждали столкновение российских пограничников с украинскими пиратами Черного моря.

Было все – и таран, и накат, и абордаж, и взятые в плен моряки с буксира «Яны Капу», бывший «Красноперекопск». Во время событий 2014 года на нем даже пару месяцев реял российский флаг, но затем буксир позорно сбежал к противнику. Теперь «Яны Капу» в компании катеров «Бердянск» и «Никополь» томиться в российском плену. Экипаж читает по телесуфлеру признательные показания в провокации. Сотрудник СБУ признается, что чуть ли не лично слышал как президент Украины Петр Порошенко, ставит задачу морякам спровоцировать клятых москалей и отменить свои выборы, чтобы править Украиной вечно. Или хотя бы лет восемнадцать.

Российский сегмент Интернета славил пограничников и моряков нашего флота за мужество и отвагу, проявленную при задержании особо опасных украинских нарушителей российской границы. И вдоволь издевается над так называемым жевто-блакитным военным флотом. Телеведущие, иронично ухмыляясь, напоминают мудрому зрителю, что флот этот «москитный», что командующий ВМС Украины Игорь Воронченко и вовсе, о, ужас! не моряк и не подводник, а танкист. Мол, что возьмешь с такого флота.

Вторая половина недели была посвящена не менее животрепещущей теме. А именно пройдет ли саммит «двадцатки» в Аргентине удачно для Америки? То есть, встретятся ли на гостеприимной аргентинской земле два столпа человеческих: Владимир Путин и некто Дональд Трамп. Не встретились. Пройдоха Трамп встречу внезапно отменил, причем не лично, а в своем Твиттере, чем вызывал праведный гнев всего прогрессивного человечества.

Чуть позже бальзамом на душу прозвучали словам помощника президента Юрия Ушакова о том, что президенты все-таки поздоровались, но не ручкались. И вообще американская, мол, администрация чуть ли не на коленях уговаривает не прерывать дипломатических связей. Зато телевизионные политологи и конспирологи вволю оттоптались на переменчивом как мартовская погода американском президенте.

Практически ни один российский телеканал не сообщил, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проговорили почти три часа вместо положенных по протоколу 40 минут. И, похоже, торговая война между странами, которая с переменным успехом шла несколько месяцев закончилась без победителя. Но к взаимной выгоде. Вашингтон не будет вводить новые пошлины на китайские товары на 200 млрд. долларов. А Пекин пообещал приобрести у США сельскохозяйственные и промышленные товары «очень существенного» объёма примерно на такую же сумму.

Встреча Трампа и товарища Си стала главным итогом прошедшего саммита. И немудрено – товарооборот США и Китая в 2017 году составил 600 миллиардов долларов. А Москвы и Вашингтона - 23,6 миллиарда (2013 г. – 27,7; 2014. – 29,1 млрд. 2015 (санкции) -20,9 млрд.). Экономическое американо-китайское «сальдо-бульдо», которое почти в 30 раз больше нашего, трудно отменить двумя предложениями в Твиттере.

Неутешительный для американского империализма итог саммита подвел главный редактор сайта "Политаналитика" Борис Межуев: «Трамп почувствовал свое некоторое одиночество не только в компании европейских государств, но и азиатских стран. Это чувство оторванности Америки от мира ясно обозначилось здесь».

Вот только ли знают об американском одиночестве лидеры двух крупнейших экономик мира, которые заключили чуть ли самые большие сделки в истории человечества? Миллиардов так этак на 400. Причем не в рублях. Да это и не важно, главное об американском одиночестве и неприемлемости трампизма знают российские политологи.