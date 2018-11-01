Уфимское «динамо»

Башкирская полиция в лице трех друзей-начальников отличилась. Со времен майора Евсюкова и казанских коллег с их шампанским, пожалуй, это самое яркое «выступление» представителей органов правопорядка. Но, в отличие от убийц и садистов, у этих любвеобильных господ нашлись даже сочувствующие.

Что точно произошло в Уфе – будет устанавливать следствие. А вы можете насладиться множеством версий практически в любом СМИ – недостатка в них нет. Более или менее точно можно сказать только то, что трое товарищей-полицейских, облеченных серьезными должностями и большими звездами на погонах, устроили мальчишник в стенах одного из подразделений МВД, позвали скрасить их компанию девушку-дознавателя с подругой, в процессе чего полюбили ее физически без ее согласия.

Как только схлынул первый шок от новости, соцсети стали наполняться однотипными комментариями. Мол, сама виновата. Если идешь на пьянку с тремя взрослыми мужиками, должна понимать, чего они от тебя хотят.

Среди этих комментариев довольно четко выделяются два вектора мысли.

Первый – плохо скрываемая неприязнь к «динамщицам». Был такой термин по отношению к некоторым девушкам, которые в ресторан идут с охотой, вино пьют за твой счет с удовольствием, а потом делают ручкой. «А девчонка та проказница, не дает, а только дразнится».

И второй, который условно можно назвать «нет коротким юбкам». Согласно ему, любая женщина, позволившая себе быть привлекательной и притянувшая к себе чей-то взгляд, потенциальная жертва.

Если отбросить совершенно уже отчаянные случаи, типа прогулок пьяной, полураздетой по ночной стройке, то оба эти варианта выглядят, как минимум, странно. Они делают виновной в преступлении жертву. Да, никто понятие виктимности не отменял, и здравый смысл подсказывает, что надо немного себя беречь и избегать опасных ситуаций. Плохо другое. То, что таким образом смещается понимание добра и зла.

Понимаете, если вы оставили бумажник на столе и его украли, вы, конечно, можете себя клясть, но тот, кто его взял, все равно вор. Преступник. И гореть ему в аду. Если партизаны напали на фашистский отряд, а в отместку каратели сожгли деревню, кто виноват? По логике «самавиноватщиков» - партизаны. А на самом деле – каратели. Когда кто-то говорит, что пострадавшая сама виновата, он не ее упрекает. Он снимает часть вины с ублюдка-насильника. А этого делать нельзя. Это моральное преступление похуже самого насилия.

Брать женщину против ее воли нельзя. Даже если вам показалось, что она подавала какие-то знаки и авансы. Нельзя. Табу. Харам. Это как минимум показывает, что вы никчемный обольститель и женщины вам добровольно просто не дают, простите мой французский.

О том, что все это произошло с участием людей в больших погонах, работа которых, якобы, защищать, даже говорить не хочется. Два начальника райотделов и чин чуть пониже, но тоже не маленький. У каждого в подчинении толпа народу в погонах поменьше. Как вы думаете, в каком духе воспитан их личный состав? И стоит ли ждать от них защиты? Вопрос риторический.

Власть разлагает. Власть, подкрепленная не просто силой, а правом силы – это страшная штука. Я знаю очень немного людей, которые смогли противостоять такому соблазну. Когда понимаешь, что люди, не умеющие этому соблазну противостоять, командуют остальными, становится страшно. А когда понимаешь, что множество людей готовы их понять, становится еще страшнее.



