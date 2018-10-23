Болтон высоко оценил переговоры с Россией по Сирии

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказался о диалоге с Россией по Сирии. По мнению американского политика, переговоры с российской стороной были весьма успешными.

Болтон согласился с тем, что обсуждение деконфликтации в Сирии являлось довольно эффективным и полезным. Он также выразил надежду на то, что в дальнейшем России и США удастся расширить данный диалог и поделиться мнениями насчет других важных вопросов, передает РИА "Новости".

Известно, что эти слова Джон Болтон произнес в рамках своей встречи с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу.